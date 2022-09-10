Под Новосибирском водитель погиб, перевернувшись на тракторе

В Новосибирской области вечером в пятницу, 9 сентября, произошло смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области вечером в пятницу, 9 сентября, произошло смертельное ДТП. Авария случилась в Искитимском районе около села Барабка.

— 31-летний водитель трактора «МТЗ-50» с полуприцепом, ехал по дороге в лесополосе. При спуске с холма он не справился с управлением и опрокинулся, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобилист скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

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