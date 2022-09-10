Почти половина новосибирцев признались, что хотят обзавестись семьей и детьми

Новосибирцы рассказали, что считают важным для самореализации в жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы рассказали, что считают важным для самореализации в жизни. Для большинства людей в это понятие входит наличие семьи и детей, а также возможность заниматься любимым делом.

— Реализоваться в жизни — значит, прежде всего, создать семью и вырастить детей: если речь идет о мужчине, то в этом убеждены 38% новосибирцев, если о женщине — то 41%. Важность любимого дела для самореализации мужчин отметил 31% опрошенных, женщин — 40%. Мнение о том, что реализоваться в жизни означает быть самостоятельным и независимым, более распространено в отношении сильного пола (27% против 23%). О необходимости достигать своих целей тоже чаще говорили применительно к мужчинам, чем к женщинам (26% против 21%), — сообщили аналитики портала superjob.

Что касается дохода и его размеров, то здесь ответы также разошлись, когда дело коснулось мужчин и женщин. Так, в том, что много зарабатывать важно для мужчины уверены 20% опрошенных, а в том, что высокий заработок важен для женщины — только 13%. Схожие показатели коснулись и построения карьеры. Ее важность для мужчин отметили 20% респондентов, для женщины — 12%.

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