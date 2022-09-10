В Новосибирске более 15 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Раевича

Более 15 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Раевича в Новосибирске. Фото: АСТ-54

В субботу, 10 сентября, в Новосибирске состоялся полумарафон Раевича. В нем приняли участие более 15 тысяч человек.

Фестиваль бега прошел в столице Сибири в 25 раз.

− В этом году на мероприятии собралось около двадцати тысяч участников, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе марафона.

Такое количество желающих попробовать свои силы в забеге объяснили тем, что люди скорее всего просто соскучились по подобным мероприятиям за время пандемии.

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