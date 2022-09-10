В Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей

В Центральном парке высадили 50 новых деревьев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в субботу, 10 сентября, в Центральном парке высадили 50 новых деревьев. Об этом рассказали в мэрии города.

— В Центральном парке состоялась высадка 50 елей, — сообщили в муниципалитете. — Деревья высадили у детской площадки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в мае этого года в Центральном парке высадили 50 яблонь. В будущем они должны образовать живую изгородь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске дизайнеры высадили 50 яблонь в Центральном парке

Это восстановит историческую изгородь (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber