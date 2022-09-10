В Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей

В Центральном парке высадили 50 новых деревьев.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске в субботу, 10 сентября, в Центральном парке высадили 50 новых деревьев. Об этом рассказали в мэрии города.
— В Центральном парке состоялась высадка 50 елей, — сообщили в муниципалитете. — Деревья высадили у детской площадки.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в мае этого года в Центральном парке высадили 50 яблонь. В будущем они должны образовать живую изгородь.
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