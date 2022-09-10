В Бердске завершились поиски 52-летнего мужчины в синих кроссовках. Фото: "АСТ-54"
В Бердске завершились поиски 52-летнего мужчины в синих кроссовках. Об этом сообщили волонтеры в субботу, 10 сентября.
— Мужчина был найден автономным экипажем отряда. Отдельно хочется поблагодарить мужчину по имени Алексей: он передал в отряд важное свидетельство, которое помогло вернуть домой человека, нуждающегося в медицинской помощи, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт-Новосибирск».
Напомним, мужчина пропал в пятницу, 9 сентября. Он вышел из дома и не вернулся назад.
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