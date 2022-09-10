В Минобре прокомментировали массовое отравление в школе №80 в Новосибирске

В Минобре прокомментировали информацию о массовом отравлении в школе №80 в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 10 сентября, в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» появился пост, в котором местная жительница сообщила о массовом отравлении в школе №80. Спустя некоторое время публикация была удалена. КП-Новосибирск связалась с министром образования НСО Сергеем Федорчуком, чтобы выяснить подробности.

Школа №80 расположена в Советском районе. Как рассказала сибирячка в социальной сети «ВКонтакте», как минимум у семи учеников проявились симптомы отравления. Они слегли с температурой, диареей и рвотой.

По словам Сергея Федорчука, эта информация уже дошла до Министерства образования Новосибирской области.

− Жалоб не поступало. Новость мы видели, разбираемся. Как разберемся, доложим, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск министр.

КП-Новосибирск дозвонилась в саму школу, однако там не смогли оперативно дать комментарий.

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