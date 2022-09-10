С 14 сентября изменится расписание ряда новосибирских пригородных поездов

Расписание ряда новосибирских пригородных поездов изменится с 14 сентября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Некоторые новосибирские пригородные поезда поменяют свое расписание с 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Изменения будут действовать до 27 сентября.
− Причина в проведении плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 24 минут, − предупредили в публикации.
Изменения коснутся девяти пригородных поездов, которые курсируют по маршрутам Новосибирск – Барабинск, Барабинск – Новосибирск, Коченево – Новосибирск, Новосибирск – Болотная, Пригородный простор – Новосибирск-Восточный.
Всю информацию можно узнать на сайте АО «Экспресс-пригород».
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