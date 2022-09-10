С 14 сентября изменится расписание ряда новосибирских пригородных поездов

Расписание ряда новосибирских пригородных поездов изменится с 14 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые новосибирские пригородные поезда поменяют свое расписание с 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Изменения будут действовать до 27 сентября.

− Причина в проведении плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 24 минут, − предупредили в публикации.

Изменения коснутся девяти пригородных поездов, которые курсируют по маршрутам Новосибирск – Барабинск, Барабинск – Новосибирск, Коченево – Новосибирск, Новосибирск – Болотная, Пригородный простор – Новосибирск-Восточный.

Всю информацию можно узнать на сайте АО «Экспресс-пригород».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber