Новый электропоезд запустили по маршруту Томск – Новосибирск

По маршруту Томск – Новосибирск запустили новый электропоезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 сентября по маршруту Томск – Новосибирск начинает курсировать новый электропоезд. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Речь идет о скором поезде серии ЭП2Д. Презентация нового подвижного состава прошла в пятницу, 9 сентября, на перроне вокзала Томск-1.

− В электропоездах серии ЭП2Д созданы более комфортные условия для пассажиров, − отметили в публикации.

Так, площадь тамбуров увеличили, переходы между вагонами сделали сквозными, а в салонах установили сидения новой конструкции. Внутри встроены светодиодное освещение и система микроклимата, которая работает как кондиционер и обеззараживает воздух. Что касается туалетных комнат, то их сделали экологически чистыми.

Такой поезд доступен для маломобильных пассажиров. В нем есть четыре подъемника для кресел-колясок, а также кнопка, оповещающая локомотивную бригаду о необходимости посадки человека с ограниченными возможностями.

Состав ЭП2Д может эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от −50 до +50 градусов.

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