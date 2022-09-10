Новосибирск выставили на «продажу» за 800 миллионов рублей

Новосибирск выставили на "продажу". Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На сайте «Юла» появилось объявление о продаже города Новосибирска за 800 000 000 рублей. Продает его некий Городовой Г.

- Площадь объекта составляет 502 квадратных метров. В городе есть всё для того, чтобы жить и работать: проведено отопление, имеется газопровод, круглосуточная подача холодной/горячей вода. Интернет просто летает. Присутствует даже пара десятков детсадов и школ, куда вы без проблем сможете отдать своего ребёнка, - сообщается в объявлении.

В подарок продавец обещает дать пару населенных пунктов, расположенных в области. А вот аэропорт, увы, в эту сделку не входит, поскольку находится за пределами НСО. Реальным покупателям продавец даже обещает хороший торг.

Появилось объявление на сайте в пятницу, 9 сентября. Больше объявлений на сайт от этого продавца больше нет. А еще, шутник на всякий случай заранее извинился перед жителями города и властями.

- Если кого-то задел, то извините. Никаких мыслей на унижение чьей-либо чести и достоинства я не преследую. Если что, то также заранее приношу извинения мэрии Новосибирска и Правительству Новосибирской области, - говорится в приписке к объявлению.

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