Более 150 избирательных участков работают в Новосибирской области на довыборах в Заксобрание

В Новосибирской области открылось более 150 избирательных участков для довыборов в Заксобрание. Фото: Избирком НСО

Более 150 избирательных участков на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания региона открылись в Новосибирской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии НСО.

Напомним, довыборы стартовали в пятницу, 9 сентября. Участие в голосовании принимают избиратели округов №4 и №10.

− В Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, − рассказали в избиркоме.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Голосование проходит по 11 сентября.

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