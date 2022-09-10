Более 150 избирательных участков работают в Новосибирской области на довыборах в Заксобрание

В Новосибирской области открылось более 150 избирательных участков для довыборов в Заксобрание. Фото: Избирком НСО
Более 150 избирательных участков на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания региона открылись в Новосибирской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии НСО.
Напомним, довыборы стартовали в пятницу, 9 сентября. Участие в голосовании принимают избиратели округов №4 и №10.
− В Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, − рассказали в избиркоме.
Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Голосование проходит по 11 сентября.
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