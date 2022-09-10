В Новосибирске свежеуложенный асфальт вскрыли для укладки труб

В Заельцовском районе новый асфальт вскрыли для укладки труб. Фото: АСТ-54

В Заельцовском районе рабочие сначала уложили новый асфальт, а на следующий день вскрыли его для укладки труб. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Участок находится на пересечении улиц Дачной и Перевозчикова. По словам подписчика, дорожные работы начались поздно вечером 8 сентября.

− До глубокой ночи меняли асфальтное покрытие на пешеходных переходах, − рассказал местный житель.

На следующий день, 9 сентября, свежеуложенное покрытие начали вскрывать, чтобы проложить под ним трубы.

Автор поста не понимает, в чем логика таких действий. Все происходящее он назвал «маразмом».

Сибиряк добавил − данный участок некоторые водители начали объезжать по тротуару, из-за чего жизнь пешеходов оказалась под угрозой.

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