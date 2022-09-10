Новосибирцы назвали пляжный туризм своим любимым видом отдыха

Четверть опрошенных сообщили, что предпочитают пляжный туризм. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирцы рассказали о том, какие виды отдыха предпочитают. Лидирующую строчку в этом списке занял пляжный туризм.

- Четверть опрошенных сообщили, что предпочитают пляжный туризм — лежать целыми днями у моря и жить в отеле «ол инклюзив». В основном так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (48% от числа всех участников этой возрастной категории). Каждому четвертому жителю Новосибирской области (25%) нравится посещать новые города и местные достопримечательности, - сообщил Росгосстрах по данным своего опроса. - Каждый пятый (20%) назвал любимым видом отдыха курортный отдых с возможностью заниматься экстремальными видами спорта — горными лыжами, серфингом и т.д. 15% опрошенных предпочитают пляжам и музеям походы: преодолевать многокилометровые маршруты, петь песни у костра, спать в палатке. Каждый одиннадцатый (9%) больше всего любит отдыхать дома

Две трети опрошенных рассказали, что для них во время отдыха очень важен комфорт. В его составляющие входят хороший отель, комфортный номер, трансфер, возможность ежедневно ходить в кафе и рестораны, а также ездить на такси. Каждый четвертый опрошенный из Новосибирской области не поедет на отдых даже в локацию своей мечты в том случае, если не сможет позволить себе такой уровень комфорта.

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