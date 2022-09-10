В Новосибирске мужчина угнал иномарку и попал на ней в ДТП

Житель Кировского района угнал автомобиль, а после попал на нем в аварию.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Житель Кировского района угнал автомобиль, а после попал на нем в аварию. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сообщение об угоне машины марки Subaru Legasy поступило в отдел полиции №8 «Кировский». Иномарка стояла у станции техобслуживания на улице Чукотской.
− Ориентировка на транспортное средство была направлена всем наружным нарядам полиции. Через некоторое время у дома по улице Петухова сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль после ДТП, − уточнили в МВД.
Виновника аварии на месте происшествия не оказалось. Полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в угоне – им оказался 35-летний житель Кировского района. Ранее он не был судим.
Новосибирца задержали по месту жительства. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
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