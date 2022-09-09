В МЧС рассказали, почему Бийск окутала дымка

Город окутало дымкой. Фото: Бийский рабочий

Жители Бийска пожаловались на дымку, окутавшую их город утром 9 сентября. Жители района Заречье предположили, что дело может быть в начале отопительного сезона в соседнем частном секторе. На задымление также пожаловались жители других сел, расположенных вниз по течению Бии.

В самом Бийске в промзоне продолжает тлеть полигон ТБО. На месте работают пожарные. Также в управлении ГО ЧС пояснили, что дымка и запах гари в Бийске связана с локализацией пожара в Зональном районе. Также пожары удалось потушить в Первомайском и Солонешенском районах.

- В городе Бийске из-за безветрия наблюдается небольшая задымленность, действующих пожаров нет. Резкому увеличению количества пожаров способствовал высокий класс пожарной опасности, сильный ветер и человеческая безалаберность, - сообщает издание «Толк».

Как сообщают в МЧС по Алтайскому краю, высокая пожароопасность будет сохраняться в регионе с 8 по 12 сентября.

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