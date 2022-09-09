В Бердске пропал 52-летний мужчина в синих кроссовках

Мужчина пропал 9 сентября. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Бердске пропал 52-летний Сергей Пузиков. Мужчина ушел из дома в пятницу, 9 сентября и не вернулся назад. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

- Приметы: рост 182 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза, -сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». – На момент своего исчезновения мужчина был одет в сине-серую ветровку, голубые джинсы и синие кроссовки.

Как отмечают поисковики, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Сергей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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