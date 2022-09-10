Погода в Новосибирске на 10 сентября 2022 года: тепло до +20

В Новосибирске будет тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 10 сентября 2022 года будет теплой и без дождя. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура опустится до +4…+6 градусов, днем поднимется до +19…+21. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +1, +6, по юго-западу до +11, местами — заморозки до -2. Днем она поднимется до +23 градусов, по северо-западу опустится до +12…+17. В северо-западных районах пройдет дождь, в остальных будет без осадков.

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