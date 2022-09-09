В Новосибирске на улице Автогенной завершили ремонт теплотрассы

Движение по улице Автогенной открыли полностью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске завершили ремонт тепломагистрали на улице Автогенной. Движение для транспорта там полностью открыто.
— На Автогенной обновили участок тепломагистрали длиной 210 метров, диаметр трубопровода — 1000 миллиметров, — рассказали в СГК.
На финальной стадии работы на следующих участках: по улице Ватутина, один из трех объектов по улице Серебренниковская и по улице Донского. Ориентировочно завершится ремонт на этих улицах к концу сентября.
Напомним, за 2022 года в Новосибирске должны поменять 12 километров теплосетей на 20-ти участках.
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