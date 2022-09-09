В новосибирской миграционной полиции рассказали, как понять характер человека по паспорту

По словам Натальи, у трудяг паспорта потертые с надорванными краями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудница миграционной службы из Карасукского района Новосибирской области Наталья Сасова рассказала, как за годы работы научилась определять характер человека по состоянию его паспорта. По ее словам, у педантичных и пожилых людей паспорта всегда как новенькие. А вот у трудяг они потертые с надорванными краями, наблюдается такое и во внешнем виде человека.

— У мамочек паспорта с рисунками фломастерами или ручками, цветочки, кружочки. Однажды женщина принесла паспорт, порванный на две части. Сказала, что малыш, а молодой супруг сидел и улыбался. Поменяли, такой же не пригоден к использованию, — поделилась Наталья с Горсайтом.

По ее словам, у девочек-подростков паспорта всегда в яркой «одежде», как и они сами, нередко обложки в стразах или меху. А вот у парней обычно с надписями или рисунками. Взрослые люди предпочитают классические обложки.

Сама Наталья с благоговением относится к своему паспорту. Хранит его всегда в шкатулке с другими важными документами и не использует в обыденной жизни. Вместо паспорта у Натальи с собой всегда служебное удостоверение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер