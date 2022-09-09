В новосибирской миграционной полиции рассказали, как понять характер человека по паспорту

По словам Натальи, у трудяг паспорта потертые с надорванными краями.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сотрудница миграционной службы из Карасукского района Новосибирской области Наталья Сасова рассказала, как за годы работы научилась определять характер человека по состоянию его паспорта. По ее словам, у педантичных и пожилых людей паспорта всегда как новенькие. А вот у трудяг они потертые с надорванными краями, наблюдается такое и во внешнем виде человека.
— У мамочек паспорта с рисунками фломастерами или ручками, цветочки, кружочки. Однажды женщина принесла паспорт, порванный на две части. Сказала, что малыш, а молодой супруг сидел и улыбался. Поменяли, такой же не пригоден к использованию, — поделилась Наталья с Горсайтом.
По ее словам, у девочек-подростков паспорта всегда в яркой «одежде», как и они сами, нередко обложки в стразах или меху. А вот у парней обычно с надписями или рисунками. Взрослые люди предпочитают классические обложки.
Сама Наталья с благоговением относится к своему паспорту. Хранит его всегда в шкатулке с другими важными документами и не использует в обыденной жизни. Вместо паспорта у Натальи с собой всегда служебное удостоверение.
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