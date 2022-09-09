В Новосибирске женщина пожаловалась на соседа, подложившего экскременты в детскую коляску

Женщина пожаловалась на экскременты, которые она нашла в детской коляске своего ребенка. Фото:"ЧП-Новосибирск"

В Новосибирске женщина пожаловалась на экскременты, которые она нашла в детской коляске своего ребенка, стоявшей в подъезде. О неприятном инциденте сибирячка рассказала в соцсетях. Она уверена, что это – дело рук кого-то из ее соседей.

- По улице Гоголя 17А проживает человек, который кладёт экскременты в детскую коляску, - цитирует женщину паблик Вконтакте «ЧП-Новосибирск». - Коляска стоит на первом этаже, никому не мешает.

В комментариях под постом развернулось бурное обсуждение. Кто-то был уверен, что такой результат – не способ соседей отомстить, а всего лишь проделки чьего-то животного. А кто-то хоть и осудил женщину за оставленную в подъезде вещь, которая может помешать другим, но все же отметил, что решать такие вопросы нужно точно не таким способом.

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