В Новосибирске за 70 миллионов продают замок с прудом

Площадь коттеджа 600 квадратов. Фото: Этажи
В элитном поселке Новосибирска продают кирпичный замок-коттедж за 70 миллионов рублей. В стоимость выходит не только роскошная трехэтажная жилплощадь на 600 квадратов, но еще и участок в 15 соток, на котором разбит пруд. Также на территории коттеджа находятся гараж, бассейн, баня и беседка.
Внутри коттедж тоже выглядит как замок. Фото: Этажи
— Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности, дает прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты, — указано на сайте агентства недвижимости «Этажи».
В доме три этажа. Фото: Этажи
Коттедж расположен не только в экологической местности, но и недалеко от площади Калинина — всего 10 минут езды. Кроме того, территория поселка закрытая, круглосуточно охраняется и въезд на нее только через шлагбаум.
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