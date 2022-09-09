Каждый двадцатый новосибирец боится новой волны коронавируса

Каждый двадцатый житель Новосибирска испытывает сильный страх из-за новой волны ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый двадцатый житель Новосибирска испытывает сильный страх из-за новой волны COVID-19. Опрос провел сервис SuperJob.

По данным опроса, 32% новосибирцев немного переживают из-за ухудшения эпидситуации. А 63% респондентов вовсе не боятся коронавируса.

− Опрошенные старше 45 лет испытывают сильный страх перед COVID-19 чаще, чем респонденты до 34 (8% против 4%), − сообщает SuperJob.

Среди тех, кто немного боится новой волны, больше женщин, чем мужчин − 41% против 28%.

В основном пандемия не пугает представителей сильного пола. Об этом заявили 66% мужчин. Что касается женщин, то таких 55%.

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