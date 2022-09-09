Пьяного новосибирца увезли в больницу, когда он пытался уползти из бара домой

Мужчина пытался уползти из бара домой. Фото: АБ ГВАРДИЯ
В Новосибирске пьяного посетителя магазина-бара забрали в больницу, когда он пытался уползти домой. Вызвали скрою помощь сотрудники ГБР, которых вызвал администратор заведения.
— Охранники вывели на улицу нетрезвого посетителя. Однако мужчина был настолько пьян, что мог только ползти. По-пластунски он и направился из кафе в сторону своего дома, — рассказали в АБ ГВАРДИЯ.
Бойцам ГБР пришлось ловить нетрезвого ползуна. Потом мужчине вызвали скорую помощь и сдали его на руки медикам.
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