На Алтае мошенники обманывают людей под видом работников Роспотребнадзора

На Алтае появилась новая мошенническая схема. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Алтае появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора и пытаются обманным путем заполучить номер карты потенциальных жертв. Об этом сообщает Amic.

На крючок мошенников чуть не попалась жительница Барнаула Евгения. Некоторое время назад женщина купила машину в кредит. За это и зацепились аферисты.

8 сентября сибирячке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником Роспотребнадзора. Мужчина сообщил, что люди, оформившие страховку в «Тойота Банке», готовятся к коллективному иску. Якобы их цель − вернуть предоплату.

− В целом говорил он грамотно. Даже номер исполнительного производства назвал. Но что самое ужасное, продиктовал все мои паспортные данные и сумму страховки за машину, − рассказала Евгения.

В какой-то момент лжесотрудник Роспотребнадзора попытался выяснить, куда переводить предоплату. Этот момент смутил женщину, и она попросила продиктовать стационарный номер офиса ведомства.

Мужчина замялся, и Евгения поняла, что имеет дело с мошенником. Сибирячка положила трубку, а потом набрала в Роспотребнадзор. В итоге выяснилось, что ведомство подобными делами не занимается.

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