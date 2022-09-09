Новосибирец получил срок за поножовщину в круглосуточном алкомаркете

Суд отклонил доводы о самообороне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний новосибирец получил срок за нападение на посетителя

бара с ножом. Конфликт случился в ночь на 11 сентября 2021 года в заведении на проспекте Дзержинского, 3.

По данным следствия, около 04:00 часов ночи в кафе сидели две компании: подсудимый со знакомым и потерпевший с двумя друзьями. Один из троицы разбил бутылку, а потерпевший взял швабру и стал подметать осколки стекла, тогда подсудимый оскорбил его. В ответ посетитель ударил его шваброй, а потом свалил на пол, спровоцировав конфликт.

Подсудимый встал и достал нож, потерпевший тоже вытащил нож и сказал противнику убрать оружие. Девушка-бармен нажала кнопку вызова охраны. Тогда подсудимый с приятелем вышел из кафе, трое молодых людей также рассчитались и вышли.

На улице подсудимый напал на друга потерпевшего с ножом, порезал ему шею и повалил на землю. Затем злоумышленник набросился на потерпевшего, они стали бороться. 44-летний мужчина нанес потерпевшему не меньше 13 ударов ножом по голове, лицу и шее. Затем вернулся в бар за кепкой, где его задержали сотрудники ГБР и полиции.

Суд арестовал 44-летнего нападавшего, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием ножа. В 2002 году 44-летний нападавший был судим в Тогучинском районе за вымогательство в составе группы лиц, повлекшее смерть потерпевшего, затем отсидел в колонии почти 16 лет и погасил судимость.

- Дзержинский районный суд назначил 44-летнему нападавшему 4 года лишения свободы в колонии строго режима и удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 300 тысяч рублей. Новосибирский областной суд отклонил доводы адвоката о самообороне подсудимого и нападении со стороны потерпевшего, оставив приговор в силе, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер