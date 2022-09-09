Новосибирская область получит 55 новых школьных автобусов

В Новосибирскую область доставят 55 новых школьных автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирскую область доставят 55 новых школьных автобусов. На них дети смогут организованно добираться на занятия.

— С начала нового учебного года подвоз детей был организован в штатном режиме, согласно учебным графикам. Министерством образования региона направлен пакет документов в Минпромторг России для заключения соглашений на поставку школьного транспорта — в этом году Новосибирская область ожидает поставку 55 новых школьных автобусов, — сообщили в областном правительстве.

В правительстве также отметили, что в 2022-2023 годах в регионе планируется отремонтировать 25 школ. Шесть из них уже открыли двери для учеников 1 сентября.

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