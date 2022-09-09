Трамвай №13 протаранил «Ладу» в Новосибирске

В Новосибирске трамвай №13 въехал в «Ладу». Фото: Инцидент Новосибирск
В Новосибирске трамвай №13 въехал в «Ладу», не вовремя оказавшуюся на путях. ДТП произошло в Октябрьском районе по адресу Зыряновская, 59.
Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», легковушка совершала разворот. Ее водитель не пропустил трамвай, в результате чего произошло столкновение.
В ДТП никто не пострадал.
Фото с места аварии опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск». На них видно, что трамвай сцепным устройством пробил в «Ладе» дыру.
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