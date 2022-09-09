В Новосибирскую область с начала 2022 года переехало 34 тысячи человек

В Новосибирской области, начиная с 2003 года, сохраняется устойчивый тренд положительной миграции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирскую область по итогам первого полугодия 2022 года переехало 34,6 тысяч человек. Выбыло за это время 30,4 тысячи человек. А это значит, что, начиная с 2003 года, в регионе сохраняется устойчивый тренд положительной миграции.

— Приток населения позитивно сказывается на экономике региона: происходит привлечение капитала, усиливается конкуренция и, как следствие, повышается качество и разнообразие производимых товаров и услуг. Тем временем статистики учитывают потоки миграции населения, которые влияют на численность населения региона и его экономику, — отметили в Новосибирскстате.

Напомним, что в регионе в текущем году приехало более 163 тысячи трудовых мигрантов. В основном это граждане из Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

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