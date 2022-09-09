В Новосибирске на выходных 10 и 11 сентября пройдут две сельскохозяйственные ярмарки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на выходных 10 и 11 сентября пройдут две сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать на площадках у цирка и на площади Маркса.

- 10 сентября ярмака у цирка будет работать с десяти утра до четырех часов дня, в это же время 17 сентября будет работать ярмарка на площади Маркса (для этого перекроют движение по улице Сибиряков-Гвардейцев), - сообщили в пресс-службе мэрии города.

На ярмарках будут продавать овощи, фрукты, мед, мясо, рыбу, молочную продукцию, хлеб и посадочные материалы.

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