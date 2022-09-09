В Новосибирске сотрудник СТО угнал «Мазду», которую должен был починить

Мужчину тормознули сотрудники ДПС, заподозрив в пьяном вождении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске сотрудник СТО угнал «Мазду» клиента, чтобы доехать до магазина. Кража не вскрылась бы, но мужчину тормознул экипаж ДПС, заподозрив в пьяном вождении. Документы на машину угонщик предъявить не смог, а от освидетельствования на состояние опьянение отказался.

— Задержанным оказался 24-летний работник СТО, ранее судимый за кражу. Выяснилось, что клиент оставил на станции автомобиль Mazda MPV для ремонта, а подозреваемый решил поехать на нем в магазин. Дело возбуждено по статье 166 УК РФ за угон, — рассказали в региональном МВД.

После задержания подозреваемого поместили в спецприемник на 10 суток за пьяное вождение. Автомобиль владельцу вернули. Расследование продолжается.

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