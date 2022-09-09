В Новосибирске нашли странный ящик, похожий на короб для перевозки трупов

В лесу Новосибирска обнаружили ящик, похожий на короб для перевозки трупов. Фото: Инцидент Новосибирск
Жительница Новосибирска обнаружила в лесу ящик, похожий на короб для перевозки трупов. О пугающей находке она рассказала в группе «Инцидент Новосибирск».
По словам сибирячки, ящик она нашла за военным госпиталем, расположенным по адресу Власова, 9.
− Предполагаю, что это короб из-под «груза 200». Думаю, такие вещи недопустимо выкидывать в лес, − написала женщина.
На ящике черным маркером написана чья-то фамилия. Также крупными буквами выведено слово «Новосибирск».
В комментариях люди предположили, что в этом коробе везли тело погибшего во время спецоперации на Украине военного. Однако подтверждения этой информации нет.
− Ну не бывает таких совпадений. Инициалы погибшего бойца на этой коробке.
− Жутковатое зрелище, − отметили подписчики.
КП-Новосибирск попыталась дозвониться до военного госпиталя, однако трубку никто не взял. В пресс-службе ЦВО тоже пока не дали комментарий.
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