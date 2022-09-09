Под Новосибирском открыли движение по мосту через реку Издревая

Проезд по двум полосам моста откроют в течение дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском завершилось асфальтирование моста через реку Издревая у Гусиного брода. В пятницу, 9 сентября, там откроют движение.

— Подрядчик завершил асфальтирование. Сегодня после нанесения разметки будет открыто движение по двум полосам, — сообщили в региональном ТУАД.

Проезд по мосту откроют в течение дня, но работы еще не закончены. Полностью ремонт завершится только в октябре, когда подрядчик отремонтируют еще и подмостовую часть.

Ремонт моста начался в середине мая. По контракту подрядчик должен установить опалубки монолитного участка тротуаров, отремонтировать поверхности балок, покрасить опоры моста, отремонтировать подферменные площадки и конусы насыпи береговых опор. А также отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер