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Общество9 сентября 2022 10:07

Под Новосибирском открыли движение по мосту через реку Издревая

Полностью ремонт моста завершится в октябре
Надежда КАСЬЯНОВА
Проезд по двум полосам моста откроют в течение дня.

Проезд по двум полосам моста откроют в течение дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском завершилось асфальтирование моста через реку Издревая у Гусиного брода. В пятницу, 9 сентября, там откроют движение.

— Подрядчик завершил асфальтирование. Сегодня после нанесения разметки будет открыто движение по двум полосам, — сообщили в региональном ТУАД.

Проезд по мосту откроют в течение дня, но работы еще не закончены. Полностью ремонт завершится только в октябре, когда подрядчик отремонтируют еще и подмостовую часть.

Ремонт моста начался в середине мая. По контракту подрядчик должен установить опалубки монолитного участка тротуаров, отремонтировать поверхности балок, покрасить опоры моста, отремонтировать подферменные площадки и конусы насыпи береговых опор. А также отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах.

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