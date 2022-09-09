Андрей Травников: «Лучшие проекты форума молодёжи «PROрегион» получат гранты Правительства Новосибирской области»

Андрей Травников поприветствовал гостей форума. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области начал работу форум «PROрегион» 2022 года. Участников поприветствовал губернатор региона Андрей Травников.

В форуме участвуют 250 молодых людей, представляющих 29 муниципальных образований Новосибирской области и регионы России (Алтайский край, Москва, Нижегородская, Томская область и Иркутская области). Мероприятия проходят в Образовательном парке имени Олега Кошевого на площадке центра «Альтаир».

Приветствуя молодых людей, Андрей Травников подчеркнул, что форум «proрегион» не просто живёт, а активно развивается.

- Залог успеха — в развитии. С каждым годом «proрегион» становится в чём-то новым, более интересным и насыщенным. Особенность этого года — не только в новой площадке, но и в том, что ряд проектов, которые пройдут соответствующий отбор, получат грантовую поддержку Правительства Новосибирской области. Но для того, чтобы форуму развиваться, требуется ваше участие — обратная связь от вас, ваши идеи и предложения. Тема этого года — «Урбанистика и сообщество» — очень актуальная, потому что по развитию общественных пространств в Новосибирской области взяты очень высокие темпы. За последние 5 лет общественных пространств благоустроено больше, чем за предыдущие 25 лет. Многие районные центры и сёла 5 лет назад даже мечтать не могли, что у них появятся такие молодёжные площадки, площадки для активного отдыха, как сегодня. Но очень важно сделать такие места не просто красивыми и удобными, но и функциональными, чтобы они действительно были местом деятельности новых сообществ. И в этом процессе требуется, в первую очередь, обратная связь от молодёжи. Не бойтесь выступать со своими идеями, делать критические замечания, но сразу просьба — чтобы это была не просто критика, а сразу содержащиеся в ней предложения о том, как исправить те или иные недостатки, переформатировать организованные пространства для достижения максимальной функциональности и привлекательности, — отметил Губернатор.

Тема форума 2022 года — развитие территорий и сообществ. Территория — место приложения усилий, сообщество — инструмент коллективного воздействия сообща. В основу программы форума заложена идея о том, что привязанность и любовь к своей малой Родине возникает тогда, когда существует опыт успешного привнесения улучшений «своими руками» — когда молодёжь инициирует проекты по улучшению среды, эти проекты находят поддержку, реализуются силами молодёжи, и молодые люди видят результативность собственных усилий. Это есть понимание любви к малой Родине как технология — хочется остаться там, где видишь собственную практическую значимость и влияние.

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