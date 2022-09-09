Новосибирец выплатил 300 тысяч долга после ареста внедорожника

Мужчина задолжал более 300 тысяч рублей.
Фото: Александр ГЛУЗ
Новосибирец выплатил долг после ареста внедорожника. Всего на мужчину было возбуждено 11 исполнительных производств о взыскании более 300 тысяч рублей.
— В добровольном порядке выплачивать долги мужчина не торопился. Судебные приставы выехали по месту жительства должника. Во дворе дома был автомобиль Volkswagen Touareg, принадлежащий должнику. Иномарку арестовали и передали на спецстоянку, — сообщили в региональном УФССП.
Когда мужчина узнал об аресте автомобиля, ему понадобилось всего несколько дней, чтобы погасить 300-тысячный долг.
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