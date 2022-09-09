Жители Новосибирской области стали реже умирать от отравления алкоголем

В Новосибирской области стали реже умирать от отравления некачественным алкоголем.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области стали реже умирать от отравления некачественным алкоголем. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила на пресс-конференции главврач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.
Пресс-конференцию приурочили ко Всемирному дню трезвости. Его будут отмечать 11 сентября.
По словам Ольги Кормилиной, летальных исходов из-за отравления спиртным среди жителей Новосибирской области стало на 51% меньше.
− Показатель по отравлениям алкоголем снизился на 0,3%, − добавила специалист.
Более того, уменьшилось количество людей с алкогольной зависимостью.
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