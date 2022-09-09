На выходных в Новосибирске потеплеет до +23 градусов

По словам синоптиков, на выходные будет тепло, солнечно и без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на выходных ожидается потепление. По словам синоптиков, воздух прогреется до +23 градусов, погода ожидается солнечная и без осадков.

— В субботу, 10 сентября, ночью будет холодно — +4…+6 градусов, днем же воздух прогреется до +19…+21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В воскресенье, 11 сентября, ночью температура опустится до +5…+7 градусов. Днем потеплеет — +20…+22 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Теплые погода в выходные дни будет по всей Новосибирской области, кроме северо-западных районов. Там ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, а днем же температура воздуха будет около +12…+17 градусов. Кроме того, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

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