Новосибирцев напугал столб, опасно нависший над проезжей частью. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска обеспокоены состоянием световой опоры на улице Выборной. Своими переживаниями горожане поделились в соцсети.

– Напротив дома №207 водителей ждёт испытание в виде нависшей над дорогой световой опоры, – рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

На кадрах конструкция выглядит шатко-валко. Судя по всему, в любой момент может рухнуть вниз. Тогда неприятных последствий, уверены новосибирцы, точно не избежать.

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