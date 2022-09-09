В Новосибирской области 12 сентября пройдет жеребьевка на добычу косуль

В Новосибирской области состоится жеребьевка на добычу косуль.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области состоится жеребьевка на добычу косуль. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.
Жеребьевка пройдет в понедельник, 12 сентября.
Процедура приема заявок от физических лиц, желающих принять участие в распределении разрешений на добычу косули сибирской, закончилась 8 сентября.
− Всего в предстоящем охотничьем сезоне на территории общедоступных охотничьих угодий НСО квота добычи косули сибирской составила 836 особей, − отметили в Минприроды.
Из них 581 животное распределили между физлицами.
Выборка будет случайной. Специальная программа рандомно отберет номера заявок на добычу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер