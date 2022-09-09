В Новосибирской области 12 сентября пройдет жеребьевка на добычу косуль

В Новосибирской области состоится жеребьевка на добычу косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области состоится жеребьевка на добычу косуль. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.

Жеребьевка пройдет в понедельник, 12 сентября.

Процедура приема заявок от физических лиц, желающих принять участие в распределении разрешений на добычу косули сибирской, закончилась 8 сентября.

− Всего в предстоящем охотничьем сезоне на территории общедоступных охотничьих угодий НСО квота добычи косули сибирской составила 836 особей, − отметили в Минприроды.

Из них 581 животное распределили между физлицами.

Выборка будет случайной. Специальная программа рандомно отберет номера заявок на добычу.

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