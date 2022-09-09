Котенок сейчас в приюте. Фото: предоставлено Ольгой
Новосибирец подкинул котенка к дверям приюта. Пост об этом появился в социальных сетях.
- Котенка нашел мужчина, который привозит нам воду. Увидел, что она сидит в кустах испуганная. Взял на руки и принес к нам. Мы решили посмотреть камеры видеонаблюдения и все увидели, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, директор НКО «Мир добрых дел».
На кадрах видно, что к приюту подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Он достал котенка с заднего сидения и положил на дорогу. Когда начал уезжать, малышка испугалась и убежала в кусты.
Сейчас девочке ничего не угрожает. Она ждет новых хозяев.
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