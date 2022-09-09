Котенок сейчас в приюте. Фото: предоставлено Ольгой

Новосибирец подкинул котенка к дверям приюта. Пост об этом появился в социальных сетях.

- Котенка нашел мужчина, который привозит нам воду. Увидел, что она сидит в кустах испуганная. Взял на руки и принес к нам. Мы решили посмотреть камеры видеонаблюдения и все увидели, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, директор НКО «Мир добрых дел».

На кадрах видно, что к приюту подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Он достал котенка с заднего сидения и положил на дорогу. Когда начал уезжать, малышка испугалась и убежала в кусты.

Сейчас девочке ничего не угрожает. Она ждет новых хозяев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber