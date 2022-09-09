Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 9:19

В Новосибирске гэбээровцы вызвали скорую пьяному мужчине: он полз по пешеходному переходу

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали скорую помощь для переползавшего через дорогу человека
Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали скорую помощь для переползавшего через дорогу человека.

Сегодня, 9 сентября, в 1.40 в магазине-баре, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, была активирована тревожная кнопка. Администратор вызвала группу быстрого реагирования, чтобы охранники вывели на улицу засидевшегося в баре нетрезвого посетителя.

Прибывшие на вызов бойцы ГБР-74 разбудили молодого человека и попросили его выйти. Но тот был настолько пьян, что абсолютно не держался на ногах и передвигаться мог исключительно ползком. Именно так, по-пластунски, он и направился из кафе в сторону своего дома, пытаясь при этом пересечь проезжую часть.

«Гвардейцы» поймали ползуна и вызвали бригаду скорой помощи, которая его госпитализировала.