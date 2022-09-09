В Новосибирске гэбээровцы вызвали скорую пьяному мужчине: он полз по пешеходному переходу

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали скорую помощь для переползавшего через дорогу человека.

Сегодня, 9 сентября, в 1.40 в магазине-баре, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, была активирована тревожная кнопка. Администратор вызвала группу быстрого реагирования, чтобы охранники вывели на улицу засидевшегося в баре нетрезвого посетителя.

Прибывшие на вызов бойцы ГБР-74 разбудили молодого человека и попросили его выйти. Но тот был настолько пьян, что абсолютно не держался на ногах и передвигаться мог исключительно ползком. Именно так, по-пластунски, он и направился из кафе в сторону своего дома, пытаясь при этом пересечь проезжую часть.

«Гвардейцы» поймали ползуна и вызвали бригаду скорой помощи, которая его госпитализировала.