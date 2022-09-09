Диагноз «алкоголизм» впервые поставили троим подросткам за год в Новосибирской области

В Новосибирской области впервые диагностировали алкоголизм у 3 детей за год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области снизился уровень алкоголизма среди населения, в том числе среди подростков. Об этом в пятницу, 9 сентября, на пресс-конференции в ТАСС рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального Минздрава, главврач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

– К сожалению, есть ребятишки, которые начинают употреблять алкоголь и попадают к нам на учет. За 2021 год всего у нас зарегистрировано 476 несовершеннолетних с наркологическими расстройствами. Из них 75 – те, которые являются потребителями алкоголя, – сообщила Ольга Кормилина.

Среди несовершеннолетних за год выявлено всего 3 новых пациента с диагнозом «алкоголизм». При этом общее количество детей с поставленным диагнозом – 11 человек. Сильно влияет на формирование алкоголизма генетика. Всего больше 20 тысяч человек в регионе страдают алкоголизмом.

– Среди подростков отмечается социально-опасное поведение во время употребления алкоголя, – добавила директор Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева.

При этом по большинству показателей уровень алкоголизма в Новосибирской области снизился. Более 30 % молодого поколения до 30 лет – приверженцы здорового образа жизни. В 2021 году уровень потребления спиртных напитков составил 6,25 литра на душу населения – это ниже, чем общий по России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber