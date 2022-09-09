Девочка пока дома у Евгении. Фото: предоставлено Евгенией

Новосибирский дальнобойщик спас щенят в коробке под Братском. Пост об этом появился в социальных сетях.

- Мужчина возвращался домой из рейса и на обочине трассы взгляд зацепил стаю коршунов. Сначала подумал, что кружат над погибшим зверьком, их много сбитых по трассе, но что-то екнуло. Остановился, пошёл обратно. А оказалось, что там сидят испуганные щенята. Вжались друг в друга, трясутся бедолаги, явно домашние, толстенькие, - говорится в посте.

Сердце сурового дальнобойщика растаяло, и он забрал коробку с животными к себе в кабину. Привез в Новосибирск.

- Мальчиков мы уже пристроили, только вот девочке не можем никак найти дом, - рассказала КП-Новосибирск Евгения, женщина у которой живет последний щенок.

Малышка сейчас находится у женщины, но очень хочет попасть в руки любящих хозяев.

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