Сибирячка пожаловалась на мошенников, которые за деньги предложили устроить ребенка в детсад

Сумму женщине так и не назвали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сибирячке предложили устроить ребенка в детский сад за деньги. Инцидент произошел в Ленинском районе города Новосибирска.

- Я хотела перевести дочку в детский садик. Мне сказали, что заведующая этим не занимается и нужно решать вопрос самостоятельно. Я начала писать разные заявления, как через неделю мне в одном из мессенджеров написала неизвестная женщина, - рассказала КП-Новосибирск мама ребенка.

По словам сибирячки, незнакомка представилась работником отдела образования и предложила место в детском саду за деньги. Гарантировала официальное оформление официальное без очередей.

Скрин переписки. Фото: предоставлено героем публикации

- Я начала задавать вопросы, откуда она вообще, какой адрес организации, но меня закинули в ЧС. Почему мы мучаемся с переводами, а какие-то люди зарабатывают на детях? Я поняла сразу, что это мошенники, - говорит женщина.

КП-Новосибирск пытались проверить номер, с которого писали, но он теперь недоступен. Также мама девочки планирует пойти к заведующей детского сада и рассказать, что произошло.

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