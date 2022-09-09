В городе открылась выставка в честь 125-летия сибирского исследователя космоса

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Галина Гриднева (справа), члены палаты Светлана Тарасова и Людмила Монахова. Фото: Дарья МУЛОВА

Создать выставку удалось совместными усилиями большой команды: Музея города Новосибирска и научной библиотеки, а также партнеров проекта, среди которых Общественная палата Новосибирской области.

- Мы считаем, что важно сохранять наше научное, культурное наследие и гордиться им. Нужно помнить о великих жителях нашего региона, чтобы приумножать их достижения, равняться на них. У Юрия Кондратюка была непростая судьба, но, несмотря на это, он не унывал, трудился, работал и успевал записывать гениальные идеи, делать расчеты, которые помогли в будущем развитию космонавтики, - поприветствовала всех гостей выставки председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева.

Идеи Кондратюка действительно способствовали развитию многих советских разработок в области космонавтики. Свои проекты ученый собрал в книге «Завоевание межпланетных пространств» и издал на собственные деньги в 1929 году. В этой небольшой, на первый взгляд, книге содержится много гениальных идей и расчетов. Например, Юрий Васильевич первым в мире рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне.

В экспозиции выставки представлены единичные экземпляры первого издания книги ученого-самоучки, а также репринт его книги, которая в 2008 году побывала на Международной космической станции.

Во время подготовки экспозиции организаторы попытались отследить историю книг, которые вышли в 1929 году тиражом 2 тысячи экземпляров.

– Самый ценный экземпляр книги, который Юрий Васильевич подписал для Дома-музея имени К. Э. Циолковского, к сожалению, утерян. В Музее космонавтики в Калуге хранится книга с подписью автора, но вывозить ее оттуда нельзя, настолько она важна, – рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Выставка будет проходить в холле библиотеки (ул. Советская, 6) до 9 октября. Здесь не только представлены уникальные материалы и документы, но и запланирован цикл интересных тематических мероприятий, которые расскажут о поэтапном освоении космоса.

– После того как выставка завершится в Новосибирске, экспозиция поедет в Санкт-Петербург. Там мы будем рассказывать об идеях Юрия Кондратюка гостям и жителям Северной столицы, – уточнила директор НГОНБ Светлана Тарасова.

Такие выставки важны для горожан всех возрастов, а особенно для молодого поколения, ведь мало кто знает, в чью честь была названа площадь Кондратюка в Новосибирске.