На соревнованиях «Полигон твоих возможностей» в Бердске участников наградили за волю к победе

Геннадий Гуляев (справа): Считаю, нужно поддерживать участников таких мероприятий и сделать это доброй традицией. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Бердске, на территории детского оздоровительного лагеря имени В. Дубинина, завершились соревнования «Полигон твоих возможностей». Они проходили с 2 по 5 сентября и собрали 200 курсантов военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций из 15 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Соревнования были очень серьезными, конкуренция - сильнейшей. Областная Общественная палата решила поддержать участников, занявших четвертое место: им вручили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Новосибирской области Геннадий Гуляев рассказал «Комсомольской правде», почему важно поощрять не только победителей, но и тех, кто оказался в шаге от почетного пьедестала.

- Мы наградили команду военно-патриотического клуба «Ермак» из Куйбышевского района за волю к победе. Четвертое место - в шаге от пьедестала, призов, признания. В спорте четвертое место называют деревянной медалью: очень обидно, когда до победы остается лишь шаг. Но мы не хотели, чтобы участники опускали руки, и решили их воодушевить. Комиссия приняла решение найти возможность их поощрить, что мы и сделали. Я видел место проведения соревнований, сразу стало понятно, что все будет очень серьезно и непросто, командам пришлось выложиться по полной. Считаю, нужно поддерживать участников таких мероприятий и сделать это доброй традицией. Одна из задач комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов - программа наставничества. Мы делимся опытом, знаниями, оказываем всестороннюю помощь. В составе комиссии люди с большим стажем военной, гражданской и государственной службы, которые всегда готовы помочь и поддержать, - прокомментировал Геннадий Гуляев.

Напомним, что в соревновательную программу «Полигон твоих возможностей» вошли практические и теоретические задания по специальностям «Разведчик», «Стрелок», «Медик», «Военный корреспондент», «Спасатель МЧС» и тактическая игра на местности «Проверь себя!».

За волю к победе на соревнованиях «Полигон твоих возможностей» Общественная палата Новосибирской области наградила команду ВПК «Ермак» имени А. В. Двухреченского МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района», МБОУ СОШ № 9.

Организатор мероприятия - ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.