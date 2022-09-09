В Новосибирской области медведь разодрал беременную свинью, которая ушла рожать в лес

В Новосибирской области медведь задрал беременную свинью, которая ушла рожать в лес. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бурый медведь разодрал беременную свинью и новорожденных поросят в лесу возле села Крещенское Убинского района. Как сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь Минприроды региона Рината Чуприна, в данном случае угрозы жизни людей нет.

– Мы держим ситуацию на контроле. Свинья была бесхозная, она сама ушла рожать в лесу. Инцидент произошел в километре от населенного пункта, то есть, грубо говоря, свинья пришла к медведю домой, не наоборот, – уточнила КП-Новосибирск Рината Чуприна.

Специальный приказ на отстрел, как в случае с разодранной медведем домашней коровой, в Минприроды не давали. Но охотники с разрешением на добычу этого хищника могут попытаться его выследить.

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