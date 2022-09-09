В Бердске участника спецоперации наградили медалью Суворова

Участника спецоперации из Бердска наградили медалью Суворова. Фото: администрация Бердска

В пятницу, 9 сентября, ефрейтора Александра Макарова, принявшего участие в спецоперации на Украине, наградили медалью Суворова. Об этом сообщили в администрации Бердска.

Торжественная церемония прошла в конференц-зале администрации города. На ней присутствовали родные и друзья героя.

Медаль Суворова – это государственная награда РФ, которой награждают военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при защите Отечества.

Как рассказали в администрации Бердска, Александр Макаров входил в состав танковых войск. 2 апреля 2022 года под городом Изюм Харьковской области состоялся первый для ефрейтора встречный танковый бой.

Против четырех танков Т-80 БВМ ВС РФ выступили восемь танков противника.

− В неравном бою экипаж Александра подбил три вражеских танка, − отметили в публикации.

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