У жителей Новосибирской области появятся «персональные медицинские помощники» . Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области внедряют различные обновленные цифровые решения. Речь идет о «персональных медицинских помощниках», электронном родовом сертификате, «цифровой» справки о рождении и голосовом заполнении документов и других обновлениях.

По данным министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, в регионе до конца текущего года планируют реализовать пилотный проект «Персональные медицинские помощники». Проведут его в режиме эксперимента. Этот проект направлен на то, чтобы увеличить в области диспансерное наблюдение населения, а также на то, чтобы повысить доступность получения медицинской помощи. Известно, что при помощи платформы наблюдают за тем, как чувствуют себя пациенты, страдающие повышенным давлением и сахарным диабетом. К 2024 году в систему динамичного наблюдения включат не меньше 10% пациентов. При помощи таких помощников будут контролировать самочувствие больных.

– Цифровая трансформация здравоохранения является одной из приоритетных задач не только в Новосибирской области, но и во всей стране. Работа направлена, в первую очередь, на повышение качества и доступности медицинских услуг. Работа ведется в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». В рейтинге Минздрава России по цифровизации здравоохранения регион стабильно демонстрирует положительную динамику достижения показателей федерального проекта по созданию цифрового контура, – сказал министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

Также в планах властей реализовать в системе здравоохранения и другие проекты. Например, сделать на Госуслугах возможность подачи заявления на онлайн-прикрепление к поликлинике через личный кабинет. Также в приоритете отказ учреждений от ведения бумажных документов, полный переход на документооборот в электронном формате. Кроме того, власти намерены ввести в работу сервис по голосовому заполнению медицинских документов. Речь идет о том, когда врач надиктовывает текст голосом. Тем самым, он освобождает дополнительное время на осмотр и общение с пациентом.

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