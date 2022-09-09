Многодетную мать, которую родные искали 3 недели, нашли в реабилитационном центре в Новосибирске

Пропавшая мать нашлась в реабилитационном центре. Фото: Предоставлено родственниками

В Новосибирске полиция нашла мать троих детей из Болотного, которую родные искали три недели. Родственница пропавшей Юлия рассказала КП-Новосибирск подробности:

- Дочь находится в работном (трудовом) доме на улице Орджоникидзе. Следователь полиции ездил туда, прислал ее фото. Дочь ехать к детям ехать отказалась. Следователь спросил: «Может тебя силой удерживают? Нужна помощь?». Она сказала — нет, я здесь остаюсь, - сообщила КП-Новосибирск Юлия. - Дочь надеется, что там сможет бросить пить.

Родственники искали многодетную мать с 18 августа с помощью полиции. В начале июля женщина вышла из больницы в селе Карпыскак, вернулась домой в Болотное, стала работать в магазине. Но в начале августа вновь начала пить и пропала.

У матери осталось трое детей, которые проживают с разными отцами.

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