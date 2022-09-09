В новосибирском метро к 2031 году заменят более 50 вагонов. Фото: Даба ДАБАЕВ

В новосибирском метро к 2031 году обновят 56 вагонов. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в мэрии города.

– МУП «Новосибирский метрополитен» поставил задачу полностью перейти на пятивагонные составы. Ее выполнение зависит от финансового положения предприятия. Замене подлежат 56 вагонов 1985 года выпуска, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре администрации.

Известно, что полный переход на пятивагонные составы зависит от финансовой обеспеченности компании. Ранее сообщалось, что два таких состава стали курсировать в метро Новосибирска. Сформировали их за счет существующего эксплуатационного парка.

– Пятивагонные составы работают по установленному графику в течение всего рабочего дня. Один вагон может вместить до 330 пассажиров в час пик. По данным специалистов, реальная загруженность вагона в час пик – до 200 пассажиров, – добавили в пресс-центре мэрии.

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