В Новосибирской области с 9 сентября начались довыборы в Заксобрание региона

В Новосибирской области стартовали довыборы в Заксобрание по двум округам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 9 сентября, в Новосибирской области стартовали довыборы депутатов Законодательного собрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.

– В 8.00 часов в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания региона по одномандатным округам № 4 и № 10, – рассказали в избиркоме.

В округ № 4 входят Барабинский и Здвинский районы. Напомним, округ освободился, когда Олег Иванинский стал депутатом Госдумы в 2021 году.

В списке кандидатов: Руслан Федореев от ЛДПР, Лариса Путина из «Партии пенсионеров», Виталий Новоселов от «Единой России», Андрей Филимошкин от партии «Справедливая Россия – За Правду», Сергей Зарембо от КПРФ, Надежда Приходько от партии «Новые Люди», а также два самовыдвиженца – Евгений Гутов и Константин Терещенко.

В округ № 10 входят Коченевский район и часть Чулымского района. Предыдущего депутата Валентина Сичкарева лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве.

На его место претендуют Антон Перевалов из ЛДПР, Вячеслав Василенко из партии «Справедливая Россия – За Правду», Эдуард Кожемякин из «Партии пенсионеров», Андрей Биль от «Единой России», Наталья Пинигина от партии «Новые Люди» и Алексей Бердников от КПРФ.

Голосование пройдет с 9 по 11 сентября.

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